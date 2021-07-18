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В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников

Воскресенье, 18 июля 2021, 13:21

На украинском-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы".

Детали: В министерстве добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В то же время осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним:

  • 3 октября 2017 года два украинских пограничника, Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, исчезли у государственной границы в Сумской области, когда осуществляли мониторинг местности. Спикер Государственной пограничной службы Украины сообщил, что украинских офицеров захватили россияне.
  • В 2018 году Марцоню и Дзюбака удалось освободить из российского плена.

Украинская правда
Темы: границаРосcияМВДПограничная служба
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