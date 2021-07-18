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Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Неділя, 18 липня 2021, 17:01
ілюстративне фото ДПСУ

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією після нападу втекли вглиб території України.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає".

Деталі: На питання, чи вважають у Держприкордонслужбі, що напад було скоєно саме з території України, а не РФ, Демченко сказав: "Скоріш за все, так і було". Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.

Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.

Що передувало: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, однак пізніше зброю було знайдено. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: Прикордонна службакордонРосіянапад


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