Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією після нападу втекли вглиб території України.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає".

Деталі: На питання, чи вважають у Держприкордонслужбі, що напад було скоєно саме з території України, а не РФ, Демченко сказав: "Скоріш за все, так і було". Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.

Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.

Що передувало: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, однак пізніше зброю було знайдено.