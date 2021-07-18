Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ

Воскресенье, 18 июля 2021, 17:01
иллюстративное фото ГПСУ

Нападавшие на украинских пограничников возле границы с Россией после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Источник: пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет".

Детали: На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие.

Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – сказал Демченко.

Что предшествовало: В ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Пограничная службаграницаРосcиянападение
powered by lun.ua
Главное сегодня

Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери

СБУ задержала своих сотрудников за нападение на пограничников

СБУ вызвала министра обороны РФ для вручения подозрения

Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ

За наводнениями в Европе последуют новые экстремальные погодные явления – ученые

фотоУЕФА и РФ против "Героям слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020

Все новости...
Пограничная служба
В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников
Пограничник распознал в попутчике преступника и помог его задержать
Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Последние новости
05:43
В Иерусалиме палестинцы забросали израильскую полицию камнями
04:45
Афганистан провел переговоры с "Талибаном"
03:45
В России горит почти 820 тысяч га лесов
03:19
Во двор журналиста на Харьковщине бросили "коктейли Молотова"
02:38
фотоЗапад США охватили масштабные пожары
01:14
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками – СМИ
00:18
фотоДТП на Харьковщине: среди пострадавших 2-летний ребенок, один водитель умер
23:48
В Беларуси за 10 дней у журналистов провели 63 обыска
22:59
фотоПод Кривым Рогом пациент психбольницы убил медбрата и сбежал
22:19
Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения и пыток его дочери
Все новости...