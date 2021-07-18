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Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ

Воскресенье, 18 июля 2021, 17:01
Скорее всего, на пограничников напали с Украины – ГПСУ
иллюстративное фото ГПСУ

Нападавшие на украинских пограничников возле границы с Россией после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Источник: пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет".

Детали: На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие.

Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – сказал Демченко.

Что предшествовало: В ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Пограничная службаграницаРосcиянападение
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