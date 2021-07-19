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У двір журналіста на Харківщині кинули "коктейлі Молотова"

Понеділок, 19 липня 2021, 03:19
У двір журналіста на Харківщині кинули коктейлі Молотова

У Харківській області невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною на подвір’я будинку журналіста.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "Слідчими відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та їх затримання".

Деталі: В ніч з 17 на 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір журналіста домоволодіння у селі Циркуни.

З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Українська правда

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Теми: Харківська область
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