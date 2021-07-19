У двір журналіста на Харківщині кинули "коктейлі Молотова"
У Харківській області невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною на подвір’я будинку журналіста.
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області
Дослівно: "Слідчими відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та їх затримання".
Деталі: В ніч з 17 на 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір журналіста домоволодіння у селі Циркуни.
З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.
Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.