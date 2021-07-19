В Харьковской области неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор дома журналиста.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Следователями отделения полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержания".

Детали: В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор журналиста домовладения в селе Циркуны.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.