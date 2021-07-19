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Афганістан провів переговори з "Талібаном"

Понеділок, 19 липня 2021, 04:45
Афганістан провів переговори з Талібаном

Влада Афганістану і угрупування "Талібан" завершили дводенні переговори і домовились берегти цивільну інфраструктуру.

Джерело: Tolo News

Деталі: У спільній заяві йдеться про те, що сторони шукатимуть спільну мову, аби вивести країну із тієї ситуації, в якій вона опинилася.

Проте в заяві про деескалацію насильства та припинення вогню не згадувалося.

Також сторони домовились захищати цивільну інфраструктуру країни, запобігати людським жертвам і співпрацювати у гуманітарній сфері.

Крім того, обидві сторони подякували Катару за організацію переговорів.

Нагадаємо: 10 талібів були вбиті ударами бойових літаків в районі Чамтал провінції Балх в Афганістані.

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Теми: Афганістан
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