Афганістан провів переговори з "Талібаном"

Влада Афганістану і угрупування "Талібан" завершили дводенні переговори і домовились берегти цивільну інфраструктуру.

Джерело: Tolo News

Деталі: У спільній заяві йдеться про те, що сторони шукатимуть спільну мову, аби вивести країну із тієї ситуації, в якій вона опинилася.

Проте в заяві про деескалацію насильства та припинення вогню не згадувалося.

Також сторони домовились захищати цивільну інфраструктуру країни, запобігати людським жертвам і співпрацювати у гуманітарній сфері.

Крім того, обидві сторони подякували Катару за організацію переговорів.

Нагадаємо: 10 талібів були вбиті ударами бойових літаків в районі Чамтал провінції Балх в Афганістані.