Афганістан провів переговори з "Талібаном"
Понеділок, 19 липня 2021, 04:45
Влада Афганістану і угрупування "Талібан" завершили дводенні переговори і домовились берегти цивільну інфраструктуру.
Джерело: Tolo News
Деталі: У спільній заяві йдеться про те, що сторони шукатимуть спільну мову, аби вивести країну із тієї ситуації, в якій вона опинилася.
Проте в заяві про деескалацію насильства та припинення вогню не згадувалося.
Також сторони домовились захищати цивільну інфраструктуру країни, запобігати людським жертвам і співпрацювати у гуманітарній сфері.
Крім того, обидві сторони подякували Катару за організацію переговорів.
Нагадаємо: 10 талібів були вбиті ударами бойових літаків в районі Чамтал провінції Балх в Афганістані.