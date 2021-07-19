Афганистан провел переговоры с "Талибаном"
Понедельник, 19 июля 2021, 04:45
Власти Афганистана и группировка "Талибан" завершили двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру.
Источник: Tolo News
Детали: В совместном заявлении говорится, что стороны будут искать общий язык, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась.
Однако в заявлении о деэскалации насилия и прекращении огня не упоминалось.
Также стороны договорились защищать гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать человеческие жертв и сотрудничать в гуманитарной сфере.
Кроме того, обе стороны поблагодарили Катар за организацию переговоров.
Напомним: 10 талибов были убиты ударами боевых самолетов в районе Чамтал провинции Балх в Афганистане.