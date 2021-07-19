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Афганистан провел переговоры с "Талибаном"

Понедельник, 19 июля 2021, 04:45
Афганистан провел переговоры с Талибаном

Власти Афганистана и группировка "Талибан" завершили двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

Источник: Tolo News

Детали: В совместном заявлении говорится, что стороны будут искать общий язык, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась.

Однако в заявлении о деэскалации насилия и прекращении огня не упоминалось.

Также стороны договорились защищать гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать человеческие жертв и сотрудничать в гуманитарной сфере.

Кроме того, обе стороны поблагодарили Катар за организацию переговоров.

Напомним: 10 талибов были убиты ударами боевых самолетов в районе Чамтал провинции Балх в Афганистане.

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Темы: Афганистан
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