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В Єрусалимі палестинці закидали ізраїльську поліцію камінням

Понеділок, 19 липня 2021, 05:43
В Єрусалимі палестинці закидали ізраїльську поліцію камінням

На Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 18 липня, знову відбулися зіткнення палестинців з ізраїльською поліцією.

Джерело: DW

Деталі: Молоді люди закидали правоохоронців камінням. Поліцейські у відповідь розігнали палестинських демонстрантів.

Храмову гору в цей день відвідали близько 1700 єврейських прочан.

У 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава – національний день жалоби євреїв.

Адже саме в цей день були зруйновані Перший і Другий Єрусалимські храми, що знаходилися на території Храмової гори. Зараз там розташовані мусульманські культові споруди, мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.

Нагадаємо: У травні, в останній день Рамадану, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися жорстокі сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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