Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Иерусалиме палестинцы забросали израильскую полицию камнями

Понедельник, 19 июля 2021, 05:43
В Иерусалиме палестинцы забросали израильскую полицию камнями

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией.

Источник: DW

Детали: Молодые люди забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.

Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников.

В 2021 году на 18 июля приходится девятого ава – национальный день траура евреев.

Ведь именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Напомним: В мае, в последний день Рамадана, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: