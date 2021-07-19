В Иерусалиме палестинцы забросали израильскую полицию камнями

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией.

Источник: DW

Детали: Молодые люди забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.

Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников.

В 2021 году на 18 июля приходится девятого ава – национальный день траура евреев.

Ведь именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Напомним: В мае, в последний день Рамадана, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.