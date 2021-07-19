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В Індонезії найвищий показник смертності від COVID за добу

Понеділок, 19 липня 2021, 07:03
В Індонезії найвищий показник смертності від COVID за добу

За добу 17 липня у світі діагностували понад 445 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Індонезії та Індії та найбільше смертей за добу – в Індонезії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 48 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 44 тисячі, а в Індії – понад 38 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Росія.

Україна серед країн світу займає 75 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Греція, Україна в цьому списку – 6-та.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 174 181 909 осіб. Наразі нараховується майже 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 105 820 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 17 липня, в Україні підтвердили 299 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 хворих померли.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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