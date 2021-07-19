Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Індонезії найвищий показник смертності від COVID за добу

Понеділок, 19 липня 2021, 07:03

За добу 17 липня у світі діагностували понад 445 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Індонезії та Індії та найбільше смертей за добу – в Індонезії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 48 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 44 тисячі, а в Індії – понад 38 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Росія.

Україна серед країн світу займає 75 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Греція, Україна в цьому списку – 6-та.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 174 181 909 осіб. Наразі нараховується майже 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 105 820 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 17 липня, в Україні підтвердили 299 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 хворих померли.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПобили, відібрали автомати, викинули зброю в полі: подробиці нападу СБівців на прикордонників

ДБР перевірить скасування суддями ВСУ указу президента щодо Тупицького

Новий рекорд у Києві: найтепліший день за 141 рік

фото, відео, оновленоКиїв накрила потужна злива: затопило метро і зупинився наземний транспорт

фотоЗамах на заступника голови АРМА: силовики розкрили деталі спецоперації

ІнфографікаКияни більше задоволені Кличком, ніж Зеленським – опитування

Усі новини...
коронавірус
Борис Джонсон йде на самоізоляцію на тлі критики
У Криму продовжує зростати кількість заражених Covid, у суботу – знову рекорд
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna
Останні новини
16:00
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6%
15:49
Депутати внесли 1200 правок в антиолігархічний законопроєкт Зеленського
15:47
відеоСБУ провела навчання у карпатському регіоні: знешкоджували "диверсантів"
15:43
"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди
15:42
відеоУкраїна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються – ЗМІ
15:38
фотоЗеленський з’їздив на межу з окупованою Абхазією
15:23
Більшість українців оцінюють вітчизняну освіту як низьку або посередню. Опитування
14:57
У"Дії" з’явиться посвідчення учасника бойових дій
14:51
фотоПобили, відібрали автомати, викинули зброю в полі: подробиці нападу СБівців на прикордонників
14:50
Антибіотик, який призначають при COVID-19, не ефективніший за плацебо – дослідження
Усі новини...