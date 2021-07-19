Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Индонезии самый высокий показатель смертности от COVID в сутки

Понедельник, 19 июля 2021, 07:03
В Индонезии самый высокий показатель смертности от COVID в сутки

За сутки 17 июля в мире диагностировали более 445 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, Индонезии и Индии и больше всего смертей в сутки - в Индонезии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали более 48 000 новых заражений, в Индонезии - более 44 000, а в Индии - более 38 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 75 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а по суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Греция, Украина в этом списке - 6-я.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 174 181 909 человек. Сейчас насчитывается около 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 41 058 20 смертей от COVID-19.

Напомним: В субботу, 17 июля, в Украине подтвердили 299 новых случаев коронавирусной болезни, 8 больных умерли.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: