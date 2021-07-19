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В Индонезии самый высокий показатель смертности от COVID в сутки

Понедельник, 19 июля 2021, 07:03

За сутки 17 июля в мире диагностировали более 445 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, Индонезии и Индии и больше всего смертей в сутки - в Индонезии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Британии зафиксировали более 48 000 новых заражений, в Индонезии - более 44 000, а в Индии - более 38 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 75 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а по суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Греция, Украина в этом списке - 6-я.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 174 181 909 человек. Сейчас насчитывается около 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 41 058 20 смертей от COVID-19.

Напомним: В субботу, 17 июля, в Украине подтвердили 299 новых случаев коронавирусной болезни, 8 больных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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