Китай запустив супутники дистанційного зондування

З китайського космодрому Січан стартувала ракети-носія CZ-2C "Чанчжен-2В" з десятою групую супутників дистанційного зондування на борту.

Джерело: Сіньхуа

Дослівно: "У понеділок за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2В" ("Великий похід-2") Китай успішно вивів на намічені орбіти десяту групу супутників дистанційного зондування, що належать до сімейства "Яогань-30".

Деталі: Ракета-носій із супутниками стартувала з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю о 08:19 за пекінським часом.

За допомогою ракети-носія був також виведений на орбіту супутник "Тяньц-15".

Це 380-й політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Нагадаємо: Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.