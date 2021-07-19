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Китай запустил спутники дистанционного зондирования

Понедельник, 19 июля 2021, 07:29

С китайского космодрома Сичан стартовала ракеты-носителя CZ-2C "Чанчжэн-2В" с десятой группой спутников дистанционного зондирования на борту.

Источник: Синьхуа

Дословно: "В понедельник с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2") Китай успешно вывел на намеченные орбиты десятую группу спутников дистанционного зондирования, принадлежащих к семейству "Яогань-30".

Детали: Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 08:19 по пекинскому времени.

С помощью ракеты-носителя был также выведен на орбиту спутник "Тяньц-15".

Это 380-й полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Напомним: Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Темы: Китайкосмос
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