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На Донбасі ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Понеділок, 19 липня 2021, 07:40

За добу 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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