На Донбасі ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
Понеділок, 19 липня 2021, 07:40
За добу 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українська правда