На Донбассе вражеский беспилотник пересек линию разграничения
Понедельник, 19 июля 2021, 07:40
За сутки 18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По состоянию на 7:00 утра 19 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда