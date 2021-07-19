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На Донбассе вражеский беспилотник пересек линию разграничения

Понедельник, 19 июля 2021, 07:40

За сутки 18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 19 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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