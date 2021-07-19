Перед візитом Зеленського Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів
Влада Грузії звільнила двох українських яхтсменів, засуджених за незаконне перетинання державного кордону у 2020 році.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter
Пряма мова: "З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами".
Деталі: 19 липня Зеленський здійснює робочий візит до Грузії.
Голова Виконавчого комітету реформ експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі у себе в Facebook стверджує, що грузинська влада "відступила через принципову позицію України і особисто президента Зеленського, а також через принциповість українських моряків".
"За моєю інформацією, літак президента Зеленського злетів тільки після того, як надійшло повідомлення про звільнення українців", пише Саакашвілі.
За даними телеканалу "Мтаварі", моряки були звільнені актом про помилування, підписаним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зазначається, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до глави держави.
Передісторія:
- У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко та Юрій Хомич. Власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин. Батурин раніше працював в охороні Михеіла Саакашвілі.
- 14 липня 2021 року Батумський міський суд в Грузії засудив українців до 4 років позбавлення волі.
- МЗС України висловило розчарування тимчасово повіреному Грузії в Україні у зв’язку з рішенням Батумського міського суду.