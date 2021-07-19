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Перед визитом Зеленского Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Понедельник, 19 июля 2021, 09:58
Перед визитом Зеленского Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Власти Грузии освободили двух украинских яхтсменов, осужденных за незаконное пересечение государственной границы в 2020 году.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".

Детали: 19 июля Зеленский с рабочим визитом в Грузию.

Председатель Исполнительного комитета реформ экс-президент Грузии Саакашвили у себя в Facebook утверждает, что грузинские власти "отступили за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков".

"По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев", пишет Саакашвили.

По данным телеканала "Мтавари", моряки были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что сами осужденные не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

Предыстория:

  • В ноябре 2020 грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михеила Саакашвили.
  • 14 июля 2021 Батумский городской суд в Грузии осудил украинцев к 4 годам лишения свободы.
  • МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением Батумского городского судає

Украинская правда

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Темы: ГрузияЗеленский
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