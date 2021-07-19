Перед визитом Зеленского Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Власти Грузии освободили двух украинских яхтсменов, осужденных за незаконное пересечение государственной границы в 2020 году.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами".

Детали: 19 июля Зеленский с рабочим визитом в Грузию.

Председатель Исполнительного комитета реформ экс-президент Грузии Саакашвили у себя в Facebook утверждает, что грузинские власти "отступили за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков".

"По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев", пишет Саакашвили.

По данным телеканала "Мтавари", моряки были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что сами осужденные не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

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