У лікарні помер боєць ООС, поранений під час обстрілу бойовиків

У лікарні помер військовий об'єднаних сил Горбенко Олександр, який після обстрілу бойовиків отримав опіки 80% тіла.

Джерело: Facebook-сторінка радниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяни Губи

Пряма мова: "На світанку зупинилося серце нашого земляка…

Горбенко Олександр Олександрович, 29 років , 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%".

Деталі: Радниця глави Дніпропетровської ОДА раніше повідомляла, що після обстрілу бойовиків бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.