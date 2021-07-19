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У лікарні помер боєць ООС, поранений під час обстрілу бойовиків

Понеділок, 19 липня 2021, 10:49

У лікарні помер військовий об'єднаних сил Горбенко Олександр, який після обстрілу бойовиків отримав опіки 80% тіла. 

Джерело: Facebook-сторінка радниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяни Губи

Пряма мова: "На світанку зупинилося серце нашого земляка…

Горбенко Олександр Олександрович, 29 років , 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%".

Деталі: Радниця глави Дніпропетровської ОДА раніше повідомляла, що після обстрілу бойовиків бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаЗбройні силиДонбас


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