В больнице скончался боец ООС, раненный во время обстрела боевиков

В больнице скончался военный объединенных сил Горбенко Александр, который после обстрела боевиков получил ожоги 80% тела.

Источник: Facebook-страница советницы председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяны Губы

Прямая речь: "На рассвете остановилось сердце нашего земляка...

Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15.07 примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80%".

Детали: Советник главы Днепропетровской ОГА ранее сообщала, что после обстрела боевиков бойца эвакуировали военным вертолетом в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи города Харькова.