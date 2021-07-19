Ляшко анонсував інноваційний препарат від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що незабаром в Україні з’явиться препарат, помічний при COVID-19.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "З'явилися ще деякі інноваційні препарати. Я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію, тобто діють на вірус. До цього в Україні таких препаратів ще не було. У світі вони тільки з'являються".

Деталі: На запитання, що це буде – таблетки, краплі чи суспензія, – міністр відповів: "Подивимося".

"За тижні два точно вийдемо з певними заявами", – сказав Ляшко.

Голова МОЗ також заявив, що існує "вже понад 12 тисяч мутацій коронавірусу, ще місяць-два – і штам Дельта витіснять інші штами".

За словами міністра, зараз акцент на вакцинації, але також 700 млн гривень субвенції було виділено на закупівлю кисневих концентраторів.

Тепер ті, кого виписуватимуть із лікарні після тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, будуть отримувати від сімейного лікаря кисневий концентратор.