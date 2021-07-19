Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко анонсував інноваційний препарат від коронавірусу в Україні

Понеділок, 19 липня 2021, 11:27
Facebook

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що незабаром в Україні з’явиться препарат, помічний при COVID-19.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "З'явилися ще деякі інноваційні препарати. Я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію, тобто діють на вірус. До цього в Україні таких препаратів ще не було. У світі вони тільки з'являються". 

Деталі: На запитання, що це буде – таблетки, краплі чи суспензія, – міністр відповів: "Подивимося".

"За тижні два точно вийдемо з певними заявами", – сказав Ляшко.

Голова МОЗ також заявив, що існує "вже понад 12 тисяч мутацій коронавірусу, ще місяць-два – і штам Дельта витіснять інші штами".  

За словами міністра, зараз акцент на вакцинації, але також 700 млн гривень субвенції було виділено на закупівлю кисневих концентраторів. 

Тепер ті, кого виписуватимуть із лікарні після тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, будуть отримувати від сімейного лікаря кисневий концентратор. 

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусмедицинанаукаЛяшко Віктор


powered by lun.ua
Головне сьогодні

60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи

фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати

МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

Усі новини...
Covid-2019
Вакцинація збила хвилю: в Англії і Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID запобігли
37 тисяч щеплень проти коронавірусу зробили українцям у неділю 
182 випадки COVID і 307 госпіталізацій зафіксували у неділю в Україні
Останні новини
04:47
У Штатах через масштабні пожежі вигоріло понад 400 тисяч га лісів
03:56
США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"
03:05
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження
02:17
Французька компанія продала перше штучне серце
01:50
Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом
01:33
Азербайджан повідомив про обстріл з боку Вірменії – ЗМІ
00:55
60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи
00:25
Вибух на ринку в Багдаді: 25 загиблих, десятки поранених
23:55
фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій
Усі новини...