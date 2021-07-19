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Ляшко анонсировал инновационный препарат от коронавируса в Украине

Понедельник, 19 июля 2021, 11:27
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре в Украине появится препарат, который помогает при COVID-19.

Источник: Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Появились еще некоторые инновационные препараты. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются".

Детали: На вопрос, что это будет – таблетки, капли или суспензия, – министр ответил: "Посмотрим".

"Недели через две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава также заявил, что существует "уже более 12 тысяч мутаций коронавируса, еще месяц-два – и штамм Дельта вытеснят другие штаммы".

По словам министра, сейчас акцент на вакцинации, но также 700 млн гривен субвенции было выделено на закупку кислородных концентраторов.

Теперь те, кого будут выписывать из больницы после тяжелого течения коронавирусной болезни, будут получать от семейного врача кислородный концентратор.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусмедицинанаукаЛяшко Виктор
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