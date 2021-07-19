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Грозовые тучи над Украиной имеют высоту до 12 км, а ветер может ломать деревья

Понедельник, 19 июля 2021, 12:37

Грозовой фронт над Украиной образует мощные облака высотой до 12 км и температурой на вершинах около -60°С, а усиление ветра может ломать деревья.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Холодный фронт с волнами продвигается с северо-запада, вдоль линии фронта образуются мощные грозовые облака высотой до 12 км с температурой на вершинах около -60°С, под облаками выпадают дожди ливневого характера, шквалы и град".

Детали: Синоптики объяснили, что во время выпадения осадков из облака опускается переохлажденный воздух, который ударяясь о землю распространяется, как ударная волна.

У этой "ударной волны" воздух вращается вокруг горизонтальной оси и может достигать внезапно больших скоростей.

 

Отмечается, что такой ветер называется шквалистым нисходящим усилением ветра, которое способно пригибать и ломать деревья.

Напомним:

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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