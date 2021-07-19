Замах на заступника голови АРМА: силовики розкрили деталі спецоперації

Правоохоронці викрили організаторів замовного нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимиру Павленку, їм оголошено про підозру.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: Слідство встановило, що на початку квітня 2021 року троє чоловіків, маючи на меті налякати заступника голови АРМА знайшли виконавця, якому запропонували за грошову винагороду здійснити вказаний злочин, але не вбивати потерпілого, а нанести йому тяжкі тілесні ушкодження.

За даними СБУ, організатори вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі в руку і ногу".

Для успішного виконання замовлення виконавцю надали всю необхідну інформацію про потерпілого, зокрема інформацію про особу посадовця, спосіб його життя, транспортні засоби, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

Також виконавцю виплатили аванс у сумі 10 тис. доларів США. Решту коштів він мав отримати після здійснення нападу.

Зазначається, що 2 червня в ході імітування обстановки злочину, підтвердилася версія слідства: виконавець, залучений до вчинення злочину підозрюваними, здійснив імітацію двох пострілів у потерпілого, після чого повідомив організаторів про виконання замовлення.

Вказано, що 16 липня організаторам нападу було повідомлено про підозру та проведено ряд обшуків за місцями проживання у Києві та Одесі з метою відшукання та вилучення доказів їх причетності до організації злочину.

Наразі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

За даними СБУ, двоє із викритих посередників – вихідці з кримінальних кіл.

Правоохоронці вказують, що слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

UPD: У понеділок Печерський районний суд Києва обрав двом підозрюваним цілодобовий домашній арешт у якості запобіжного заходу. Щодо одного – прокуратура подаватиме апеляцію. Ще одному підозрюваному суд обиратиме запобіжний захід у п’ятницю 23 липня.

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