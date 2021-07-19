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Покушение на зампредседателя АРМА: силовики раскрыли детали спецоперации

Понедельник, 19 июля 2021, 12:39
Покушение на зампредседателя АРМА: силовики раскрыли детали спецоперации

Правоохранители разоблачили организаторов заказного нанесения тяжких телесных повреждений заместителю председателя Агентства по розыску и менеджмента активов Владимиру Павленко, им объявлено о подозрении.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что в начале апреля 2021 трое мужчин, с целью напугать заместителя председателя АРМА нашли исполнителя, которому предложили за денежное вознаграждение осуществить указанное преступление, но не убивать потерпевшего, а нанести ему тяжкие телесные повреждения.

По данным СБУ, организаторы требовали побить и отрезать заместителю председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

Для успешного выполнения заказа исполнителю предоставили всю необходимую информацию о потерпевшем, включая информацию о личности чиновника, образе его жизни, транспортных средствах, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.

Также исполнителю выплатили аванс в сумме 10 тыс. долларов США. Остальные средства он должен был получить после совершения нападения.

Отмечается, что 2 июня в ходе имитации обстановки преступления, подтвердилась версия следствия: исполнитель, привлеченный к совершению преступления подозреваемыми, совершил имитацию двух выстрелов в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа.

 

Указано, что 16 июля организаторам нападения было сообщено о подозрении, был проведен ряд обысков по месту жительства в Киеве и Одессе с целью отыскания и изъятия доказательств их причастности к организации преступления.

 

Сейчас в Печерский районный суд. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения - содержания под стражей.

По данным СБУ, двое из разоблаченных посредников - выходцы из криминальных кругов.

 

Правоохранители отмечают, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления.

UPD: В понедельник Печерский районный суд Киева избрал двум подозреваемым круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. По одному - прокуратура будет подавать апелляцию. Еще одному подозреваемому суд будет избирать меру пресечения в пятницу 23 июля.

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Предыстория:

  • 4 июня Агентство по розыску и менеджмента активов сообщило, что на заместителя председателя агентства - Владимира Павленко - 2 июня было совершено нападение.
  • "Украинская правда" выяснила, что в Национальную полицию не сообщали о стрельбе, в результате которой якобы был ранен зампредседателя Агентства по розыску и менеджмента активов. Служба безопасности Украины заявила УП, что расследованием этого нападения не занимается.
  • Собеседники УП в правоохранительных органах намекали, что стрельба может быть инсценировкой.

Украинская правда

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Темы: АРМАСБУпрокуратура
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