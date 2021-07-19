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Київ накрила потужна злива: затопило метро і зупинився наземний транспорт

Понеділок, 19 липня 2021, 13:06

19 липня, після аномальної спеки, Київ накрила злива зі штормовим вітром, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" закрили через підтоплення. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.

Джерело: фото й відео киян, КМДА і "Київський метрополітен" у Telegram

Деталі: Злива спершу пройшлася Житомирською трасою та Святошинським районом. Потім перемістилася до центру.

Вода потрапила в касові зали станцій метро "Берестейська" та "Академмістечко", через що їх було зачинено на вхід та вихід. На "Берестейській" для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції було зачинено гермозатвор.

 
Гермозатвор у дії

Пізніше з'явилася інформація, що на станціях було ліквідовано наслідки негоди і вони вже працють у звичайному режимі.

На відео внизу метро "Берестейська".

Також через сильний дощ по місту було введено оперативне положення №4 – курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Зокрема, затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 у таких напрямках: Пуща-Водиця - Виноградарь - Велика кільцева дорога - метро "Нивки"- просп. Відрадний. На місце направлено відповідальну службу міста.

Поділ
Поділ
Вул. Туполева
Вул. Туполева

Відео з вулиці Дехтярівської.

Нагадаємо: За даними Укргідрометцентру, зараз грозовий фронт над Україною утворює потужні хмари висотою до 12 км і температурою на вершинах близько -60°С, а посилення вітру здатне пригинати та ламати дерева.

Українська правда
Теми: Київпогоданадзвичайна подіятранспорт


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