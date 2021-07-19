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Киев накрыл мощный ливень: затоплено метро и остановился наземный транспорт

Понедельник, 19 июля 2021, 13:06

19 июля, после аномальной жары, Киев накрыл ливень со штормовым ветром, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" закрыли из-за подтопления. Также произошла задержка движения нескольких маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

Источник: фото и видео киевлян, КГГА и "Киевский метрополитен" в Telegram

Детали: Ливень сначала прошелся по Житомирской трассе и Святошинскому району. Затем переместилась в центр.

На станциях метро "Берестейская" и "Академгородок" вода попала в кассовые залы, поэтому станции были закрыты на вход и выход. На "Берестейской" во избежание попадания воды на пути в переходе к станции был закрыт гермозатвор.

Гермозатвор в действии
Гермозатвор в действии

Позже появилась информация, что на станциях были ликвидированы последствия непогоды и они уже работают в обычном режиме.

На видео внизу метро "Берестейская".

Также из-за сильного дождя по городу было введено оперативное положение №4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

В частности, задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 в таких направлениях: Пуща-Водица – Виноградарь – Большая Кольцевая дорога – метро "Нивки" – прос. Отрадный. На место направлена ответствующая служба города.

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Улица Туполева
Улица Туполева

Видео с улицы Дегтяревская.

Напомним: По данным Укргидрометцентра, сейчас грозовой фронт над Украиной образует мощные тучи высотой до 12 км и температурой на вершинах около -60°С, а усиление ветра может ломать деревья.

Украинская правда
Темы: Киевпогодачрезвычайное происшествиетранспорт
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