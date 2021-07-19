У Києві за півгодини випала тижнева норма опадів

У столиці Київ 19 липня за 30 хвилин зі зливою вилилося 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Джерело: "Київавтодор"

Дослівно: "Київ накрила потужна злива – за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі".

Деталі: До ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств, а також спецтехніка: гідромонітори, мулососи, мотопомпи.

Як повідомляє Київавтодор, техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК "Київавтодор", виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги.

Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів.

Зокрема, у тунелі на вул. О. Теліги 5 потужних насосів не впоралися зі стихією.

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги тощо.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах комнальники просять звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: (044) 284-74-19.

Нагадаємо: 19 липня Київ накрила злива зі штормовим вітром, затопило вулиці, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" закрили через підтоплення, наземний транспорт курсує не за графіком.