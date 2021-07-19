Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві за півгодини випала тижнева норма опадів

Понеділок, 19 липня 2021, 13:41
Facebook Alexander Mandrykin

У столиці Київ 19 липня за 30 хвилин зі зливою вилилося 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Джерело: "Київавтодор

Дослівно: "Київ накрила потужна злива – за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі".

Деталі: До ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств, а також спецтехніка: гідромонітори, мулососи, мотопомпи. 

Як повідомляє Київавтодор, техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК "Київавтодор", виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги. 

Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. 

Зокрема, у тунелі на вул. О. Теліги 5 потужних насосів не впоралися зі стихією.

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги тощо.

 

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах комнальники просять звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: (044) 284-74-19.

Нагадаємо: 19 липня Київ накрила злива зі штормовим вітром, затопило вулиці, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" закрили через підтоплення, наземний транспорт курсує не за графіком.

Теми: Київпогодадороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати

МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

фотоЗруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві

Україна, Молдова і Грузія підписали Батумську декларацію щодо інтеграції в ЄС

Усі новини...
Київ
Київ накрила потужна злива: затопило метро і зупинився наземний транспорт
Кияни більше задоволені Кличком, ніж Зеленським – опитування
Кличко з голим торсом відсвяткував 50-річчя і стрибнув із парашутом
Останні новини
23:55
фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій
23:07
Похолодання протримається до кінця тижня
22:46
Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України
22:21
фотоНа Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
22:03
Новини економіки: "мінімалку" піднімуть до 7700, ціна на автомобільний газ різко зросла
21:52
У Німеччині оцінюють у мільярди євро відбудову після руйнівних повеней
21:34
В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ
21:03
Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати
20:50
Запаси вугілля на складах ТЕС впали на чверть за місяць – "Укренерго"
Усі новини...