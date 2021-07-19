Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

Понедельник, 19 июля 2021, 13:41
В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков
Facebook Alexander Mandrykin

В столице Киев 19 июля за 30 минут с ливнем вылилось 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Источник: "Киевавтодор"

Дословно: "Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму".

Детали: К ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" – всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий, а также спецтехника: гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Как сообщает Киевавтодор, техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожки, у тоннеля на ул. О. Телиги.

Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров.

В частности, в туннеле на ул. О. Телиги 5 мощных насосов не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, тоннеле на ул. О. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и др.

 

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах коммунальщики просят обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: (044) 284-74-19.

Напомним: 19 июля Киев накрыл ливень со штормовым ветром, затопило улицы, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" закрыли из-за подтопления, наземный транспорт курсирует не по графику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпогодадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: