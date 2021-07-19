В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков

В столице Киев 19 июля за 30 минут с ливнем вылилось 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Источник: "Киевавтодор"

Дословно: "Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму".

Детали: К ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" – всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий, а также спецтехника: гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Как сообщает Киевавтодор, техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожки, у тоннеля на ул. О. Телиги.

Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров.

В частности, в туннеле на ул. О. Телиги 5 мощных насосов не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, тоннеле на ул. О. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и др.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах коммунальщики просят обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: (044) 284-74-19.

Напомним: 19 июля Киев накрыл ливень со штормовым ветром, затопило улицы, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" закрыли из-за подтопления, наземный транспорт курсирует не по графику.