Україна сьомий тиждень поспіль ставить рекорд із щеплень проти коронавірусу
Понеділок, 19 липня 2021, 14:35
Протягом минулого тижня українцям зробили більше 609 тисяч щеплень проти Covid-19. Це вже сьомий підряд рекордний тиждень.
Джерело: онлайн-система підрахунку Ради національної безпеки і оборони
Деталі: Першу дозу вкололи 355,8 тис. українців, другу – 253,5 тис.
Перше щеплення робили переважно вакциною Pfizer (72%), на другому місці Sinovac (27%), вакцину AstraZeneca отримали лише 0,3% українців.
Другу дозу здебільшого кололи вакциною Sinovac (41%), Pfizer отримали 36% щеплених, AstraZeneca – 22,5%.
За весь час повністю, тобто двома дозами, вже вакциновано 1,431 млн осіб, або близько 3,5% населення України.
Передісторія: Позаминулого тижня від коронавірусу в Україні вакцинувалися майже 564 тисячі людей.
Євген Кізілов, УП