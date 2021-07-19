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Україна сьомий тиждень поспіль ставить рекорд із щеплень проти коронавірусу

Понеділок, 19 липня 2021, 14:35

Протягом минулого тижня українцям зробили більше 609 тисяч щеплень проти Covid-19. Це вже сьомий підряд рекордний тиждень.

Джерело: онлайн-система підрахунку Ради національної безпеки і оборони

Деталі: Першу дозу вкололи 355,8 тис. українців, другу – 253,5 тис.

 

Перше щеплення робили переважно вакциною Pfizer (72%), на другому місці Sinovac (27%), вакцину AstraZeneca отримали лише 0,3% українців.

Другу дозу здебільшого кололи вакциною Sinovac (41%), Pfizer отримали 36% щеплених, AstraZeneca – 22,5%.

 

За весь час повністю, тобто двома дозами, вже вакциновано 1,431 млн осіб, або близько 3,5% населення України.

Передісторія: Позаминулого тижня від коронавірусу в Україні вакцинувалися майже 564 тисячі людей.

Євген Кізілов, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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