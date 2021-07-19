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Украина седьмую неделю подряд ставит рекорд по прививкам против коронавируса

Понедельник, 19 июля 2021, 14:35
Украина седьмую неделю подряд ставит рекорд по прививкам против коронавируса

На прошлой неделе украинцам сделали больше 609 тысяч прививок против Covid-19. Это уже седьмая подряд рекордная неделя.

Источник: онлайн-система подсчета Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Первую дозу вкололи 355,8 тыс. украинцев, вторую - 253,5 тыс.

 

Первую прививку делали преимущественно вакциной Pfizer (72%), на втором месте Sinovac (27%), вакцину AstraZeneca получили только 0,3% украинцев.

Вторую дозу в основном кололи вакциной Sinovac (41%), Pfizer получили 36% привитых, AstraZeneca - 22,5%.

 

За все время полностью, то есть двумя дозами, уже вакцинированы 1,431 млн человек, или около 3,5% населения Украины.

Предыстория: На позапрошлой неделе от коронавируса в Украине вакцинировались почти 564 тысяч человек.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
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