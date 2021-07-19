Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина седьмую неделю подряд ставит рекорд по прививкам против коронавируса

Понедельник, 19 июля 2021, 14:35

На прошлой неделе украинцам сделали больше 609 тысяч прививок против Covid-19. Это уже седьмая подряд рекордная неделя.

Источник: онлайн-система подсчета Совета национальной безопасности и обороны

Детали: Первую дозу вкололи 355,8 тыс. украинцев, вторую - 253,5 тыс.

 

Первую прививку делали преимущественно вакциной Pfizer (72%), на втором месте Sinovac (27%), вакцину AstraZeneca получили только 0,3% украинцев.

Вторую дозу в основном кололи вакциной Sinovac (41%), Pfizer получили 36% привитых, AstraZeneca - 22,5%.

 

За все время полностью, то есть двумя дозами, уже вакцинированы 1,431 млн человек, или около 3,5% населения Украины.

Предыстория: На позапрошлой неделе от коронавируса в Украине вакцинировались почти 564 тысяч человек.

Евгений Кизилов, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица

фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину

В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий

В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Новости 19 июля: ливень в Киеве, увеличение минимальной зарплаты

Минздрав предлагает обязать невакцинированных к самоизоляции по возвращению в Украину

Все новости...
вакцинация
Ляшко обещает, что с вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу
Вакцинация сбила волну: в Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID предотвратили 
37 тысяч прививок против коронавируса сделали украинцам в воскресенье
Последние новости
05:45
Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины"
04:47
В Штатах из-за масштабных пожаров выгорело более 400 тысяч га лесов
03:56
США отправляют советника Госдепа в Киев и Варшаву обсудить "Северный поток-2"
03:05
И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия
02:17
Французская компания продала первое искусственное сердце
01:50
Канада в сентябре разрешит въезд вакцинированным туристам с ПЦР-тестом
01:33
Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении – СМИ
00:55
60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
00:25
Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых
23:55
фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину
Все новости...