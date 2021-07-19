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В Україні розпочалися масштабні військові навчання "Три мечі"

Понеділок, 19 липня 2021, 16:33
В Україні розпочалися масштабні військові навчання Три мечі
Радіо Свобода

На Львівщині розпочалися міжнародні військові навчання "Три мечі 2021".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У тренуваннях беруть участь 1200 військовослужбовців із України, Польщі, Литви, які входять до литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, та США.

"Три мечі 2021" вперше відбуваються на території України. Ці військові навчання скеровані на покращення і поглиблення партнерства і військової співпраці країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви та України.

У рамках навчань військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. Під час занять на навчальних ділянках полігону залучатиметься бронетехніка.

Оскільки це одні з найбільших військових навчань, територія Яворівського полігону охороняють підрозділи Військової служби правопорядку Збройних сил України.

У навчаннях братимуть участь також 200 бойових машин із 4 країн – Литви, Польщі, України та Сполучених Штатів Америки. Тренування триватимуть до 30 липня.

Що передувало: Генштаб анонсував перше проведення в Україні масштабних сухопутних військових навчань. "Три мечі 2021" - це навчання, ініційоване під час переговорів начальників Генеральних штабів Польщі та України, які відбулись 22-23 серпня 2019 року.

Повідомлялося, що ці навчання матимуть виключно оборонний характер дій.

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