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В Украине начались масштабные военные учения "Три меча"

Понедельник, 19 июля 2021, 16:33
В Украине начались масштабные военные учения Три меча
радио Свобода

На Львовщине начались международные военные учения "Три меча 2021".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В тренировках принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, входящих в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского и США.

"Три меча 2021" впервые проходят на территории Украины. Эти военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.

В рамках учений военнослужащие будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. Во время занятий на учебных участках полигона будет привлекаться бронетехника.

Поскольку это одни из крупнейших военных учений, территорию Яворивского полигона охраняют подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В учениях примут участие также 200 боевых машин из 4 стран - Литвы, Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки. Тренировки продлятся до 30 июля.

Что предшествовало: Генштаб анонсировал первое проведение в Украине масштабных сухопутных военных учений. "Три меча 2021" - это учения, инициированные во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.

Сообщалось, что эти учения будут иметь исключительно оборонительный характер действий.

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