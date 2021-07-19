Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине начались масштабные военные учения "Три меча"

Понедельник, 19 июля 2021, 16:33
радио Свобода

На Львовщине начались международные военные учения "Три меча 2021".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В тренировках принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, входящих в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского и США.

"Три меча 2021" впервые проходят на территории Украины. Эти военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.

В рамках учений военнослужащие будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. Во время занятий на учебных участках полигона будет привлекаться бронетехника.

Поскольку это одни из крупнейших военных учений, территорию Яворивского полигона охраняют подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В учениях примут участие также 200 боевых машин из 4 стран - Литвы, Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки. Тренировки продлятся до 30 июля.

Что предшествовало: Генштаб анонсировал первое проведение в Украине масштабных сухопутных военных учений. "Три меча 2021" - это учения, инициированные во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.

Сообщалось, что эти учения будут иметь исключительно оборонительный характер действий.

powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину

В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий

В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Новости 19 июля: ливень в Киеве, увеличение минимальной зарплаты

Минздрав предлагает обязать невакцинированных к самоизоляции по возвращению в Украину

фотоРазрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия ливня в Киеве

Все новости...
Последние новости
02:17
Французская компания продала первое искусственное сердце
01:50
Канада в сентябре разрешит въезд вакцинированным туристам с ПЦР-тестом
00:55
60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
00:25
Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых
23:55
фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину
23:28
В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий
23:07
Похолодание продержится до конца недели
22:46
Зеленский хочет, чтобы саммит ЕС рассмотрел вопрос европейской перспективы Украины
22:21
фотоНа Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице
22:03
Новости экономики: "минималку" поднимут до 7700, цена на автомобильный газ резко выросла
Все новости...