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Кличко запевняє, що місто підготувалося до зливи, але та виявилась сильнішою

Понеділок, 19 липня 2021, 16:48
Кличко запевняє, що місто підготувалося до зливи, але та виявилась сильнішою

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що місто було готове до дощів - напередодні у кожному районі столиці прочистили зливостоки, а на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! Сьогодні Київ накрила потужна злива – за 30 хвилин випало 18 мм опадів. Це - майже тижнева норма. Напередодні прогнозованих дощів у кожному районі столиці очищали зливостоки. А на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб. Проте понаднормова кількість опадів за короткий проміжок часу призвела до підтоплення ділянок вулиць та тротуарів".

Деталі: За його словами, ліквідовувати наслідки негоди зараз допомагають 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодора" — загалом понад 320 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

Передісторія: 19 липня, після аномальної спеки, Київ накрила злива зі штормовим вітром, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" підтопило так, що довелося зачиняти. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкопогода
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