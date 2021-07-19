Кличко запевняє, що місто підготувалося до зливи, але та виявилась сильнішою

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що місто було готове до дощів - напередодні у кожному районі столиці прочистили зливостоки, а на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! Сьогодні Київ накрила потужна злива – за 30 хвилин випало 18 мм опадів. Це - майже тижнева норма. Напередодні прогнозованих дощів у кожному районі столиці очищали зливостоки. А на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб. Проте понаднормова кількість опадів за короткий проміжок часу призвела до підтоплення ділянок вулиць та тротуарів".

Деталі: За його словами, ліквідовувати наслідки негоди зараз допомагають 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодора" — загалом понад 320 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

Передісторія: 19 липня, після аномальної спеки, Київ накрила злива зі штормовим вітром, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" підтопило так, що довелося зачиняти. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.