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Кличко уверяет, что город подготовился к ливню, но тот оказался сильнее

Понедельник, 19 июля 2021, 16:48

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что город был готов к дождям - накануне в каждом районе столицы прочистили стоки, а на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Сегодня Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это - почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако количество осадков сверх нормы за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров".

Детали: По его словам, ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора" - всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Предыстория: 19 июля, после аномальной жары, Киев накрыл ливень со штормовым ветром, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" подтопило так, что пришлось закрывать. Также произошла задержка движения нескольких маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

Темы: КиевВиталий Кличкопогода
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