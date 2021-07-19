Окупанти запустили безпілотник за лінію розмежування – ООС
Понеділок, 19 липня 2021, 17:17
Від початку доби 19 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – один обстріл та запуск безпілотника із перетином лінії розмежування.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
А на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування".
Деталі: Піротехніки ДСНС за добу розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда