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Окупанти запустили безпілотник за лінію розмежування – ООС

Понеділок, 19 липня 2021, 17:17

Від початку доби 19 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – один обстріл та запуск безпілотника із перетином лінії розмежування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

А на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування".

Деталі: Піротехніки ДСНС за добу розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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