Оккупанты запустили беспилотник за линию разграничения – ООС
Понедельник, 19 июля 2021, 17:17
С начала суток 19 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - один обстрел и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".
Детали: Пиротехники ГСЧС за сутки разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
Украинская правда