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Оккупанты запустили беспилотник за линию разграничения – ООС

Понедельник, 19 июля 2021, 17:17

С начала суток 19 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - один обстрел и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".

Детали: Пиротехники ГСЧС за сутки разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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