Оккупанты запустили беспилотник за линию разграничения – ООС

С начала суток 19 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - один обстрел и запуск беспилотника с пересечением линии разграничения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

А на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".

Детали: Пиротехники ГСЧС за сутки разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.