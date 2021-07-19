Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі заарештували рахунок ПЕН-центру, яким керує нобелівський лауреат

Понеділок, 19 липня 2021, 17:22
У Білорусі заарештували рахунок ПЕН-центру, яким керує нобелівський лауреат

У Білорусі заарештували рахунок ПЕН-центру, яким керує нобелівський лауреат, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич.

Джерело: Telegram-канал організації, російський "Інтерфакс"

Деталі: Рахунок заарештували на підставі рішення слідкомітету Білорусі від 13 липня 2021 року.

Крім того, арешт наклали на банківський рахунок благодійного видання "Імена". В організації не знають, що стало підставою для рішення СК.

Організація втратила можливість робити будь-які платежі і переводити проектам гроші, зібрані на їх роботу.

Білоруський ПЕН-центр був створений в 1989 році. Його прийняли до міжнародного ПЕН-клубу в 1990 році і в зв'язку з цим він має статус "А" в ЮНЕСКО і статус радника в ООН. Алексієвич ним керує з 2019 року.

Проект "Імена" працює в Білорусі більше п'яти років. Його волонтери надають допомогу дітям і дорослим з інвалідністю, дітям-сиротам, безпритульним, людям з психічними захворюваннями, жінкам, постраждалим від домашнього насильства.

Передісторія:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: