У Білорусі заарештували рахунок ПЕН-центру, яким керує нобелівський лауреат, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич.

Джерело: Telegram-канал організації, російський "Інтерфакс"

Деталі: Рахунок заарештували на підставі рішення слідкомітету Білорусі від 13 липня 2021 року.

Крім того, арешт наклали на банківський рахунок благодійного видання "Імена". В організації не знають, що стало підставою для рішення СК.

Організація втратила можливість робити будь-які платежі і переводити проектам гроші, зібрані на їх роботу.

Білоруський ПЕН-центр був створений в 1989 році. Його прийняли до міжнародного ПЕН-клубу в 1990 році і в зв'язку з цим він має статус "А" в ЮНЕСКО і статус радника в ООН. Алексієвич ним керує з 2019 року.

Проект "Імена" працює в Білорусі більше п'яти років. Його волонтери надають допомогу дітям і дорослим з інвалідністю, дітям-сиротам, безпритульним, людям з психічними захворюваннями, жінкам, постраждалим від домашнього насильства.

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