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В Беларуси арестовали счет ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат

Понедельник, 19 июля 2021, 17:22
В Беларуси арестовали счет ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат

В Беларуси арестовали счет ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

Источник: Telegram-канал организации, российский "Интерфакс"

Детали: Счет арестовали на основании решения следкомитета Беларуси от 13 июля 2021 года.

Кроме того, арест наложили на банковский счет благотворительного издания "Имена". В организации не знают, что стало основанием для решений СК.

Организация лишилась возможности делать какие-либо платежи и переводить проектам деньги, собранные на их работу.

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Его приняли в международный ПЕН-клуб в 1990 году и в связи с этим он имеет статус "А" в ЮНЕСКО и статус советника в ООН. Алексиевич им руководит с 2019 года.

Проект "Имена" работает в Беларуси более пяти лет. Его волонтеры оказывают помощь детям и взрослым с инвалидностью, детям-сиротам, бездомным, людям с психическими заболеваниями, женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Предыстория:

  • Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
  • Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.

Темы: Беларусьобыски
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