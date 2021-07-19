В Беларуси арестовали счет ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

Источник: Telegram-канал организации, российский "Интерфакс"

Детали: Счет арестовали на основании решения следкомитета Беларуси от 13 июля 2021 года.

Кроме того, арест наложили на банковский счет благотворительного издания "Имена". В организации не знают, что стало основанием для решений СК.

Организация лишилась возможности делать какие-либо платежи и переводить проектам деньги, собранные на их работу.

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Его приняли в международный ПЕН-клуб в 1990 году и в связи с этим он имеет статус "А" в ЮНЕСКО и статус советника в ООН. Алексиевич им руководит с 2019 года.

Проект "Имена" работает в Беларуси более пяти лет. Его волонтеры оказывают помощь детям и взрослым с инвалидностью, детям-сиротам, бездомным, людям с психическими заболеваниями, женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

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