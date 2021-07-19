У Білорусі засудили 11 учасників "радикального telegram-чату"

У Білорусі 19 липня суддя виніс вироки 11 учасникам телеграм-чату "радикального спрямування". Їх засудили на терміни від 5 до 9 років колонії посиленого режиму.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Їм присудили такі терміни, які запрошувала прокуратура.

Під час оголошення вироків з в'язнів не зняли кайданки. Кілька з них, а також деякі слухачі в залі вигукнули "Живе Білорусь!"

Всіх їх звинуватили в участі в телеграм-чаті "радикального спрямування". У свідченнях фігурують кілька чатів - зокрема, "ОГСБ", "Подработка Мінськ", "100", "101".

Правозахисники повідомляють, що прокуратура також звинувачувала учасників чату в намірі "пошкодити або знищити три" Табакерки".

Трьом людям присудили 5 років (вік від 23 до 37 років), семи - вісім років (від 20 до 48 років, один з яких, за словами "Вясни", не є політв'язнем) і ще одному 9 років (38 років).

Нагадаємо: За даними Білоруської асоціації журналістів, за останні 10 днів в офісах і квартирах працівників ЗМІ в країні проведено 63 обшуки.