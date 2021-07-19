В Беларуси осудили 11 участников "радикального telegram-чата"

В Беларуси 19 июля судья вынес приговоры 11 участникам телеграм-чата "радикального направления". Их осудили на сроки от 5 до 9 лет колонии усиленного режима.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Им присудили такие сроки, которые запрашивала прокуратура.

Во время оглашения приговоров с узников не сняли наручники. Несколько из них, а также некоторые слушатели в зале выкрикнули "Жыве Беларусь!"

Всех их обвинили в участии в телеграм-чате "радикального направления". В показаниях фигурируют несколько чатов – в частности, "ОГСБ", "Подработка Минск", "100", "101".

Правозащитники сообщают, что прокуратура также обвиняла участников чата в намерении "повредить или уничтожить три "Табакерки".

Трем людям присудили 5 лет (возраст от 23 до 37 лет), семи – 8 лет (от 20 до 48 лет, один из которых, по словам "Вясны", не является политзаключённым") и еще одному 9 лет (38 лет).

Напомним: По данным Белорусской ассоциации журналистов, за последние 10 дней в офисах и квартирах работников СМИ в стране проведено 63 обыска.