У Білорусі за 10 днів у журналістів провели 63 обшуки

За даними Білоруської асоціації журналістів, за останні 10 днів в офісах і квартирах працівників ЗМІ в країні проведено 63 обшуки.

Джерело: Білоруська асоціація журналістів у Telegram

Дослівно: "За останні 10 днів в офісах і квартирах журналістів проведено 63 обшуки. Всього з початку року – 107".

Деталі: Асоціація повідомляє також, що редакція могилевського порталу 6tv.by залишила Білорусь.

Фактично силовики поставили головного редактора проєкту Дмитра Соловйова перед вибором – або він закриває сайт, або проти нього порушується кримінальна справа за ст. 342 КК.

Відзначається, що зараз редакція 6tv.by перебуває за кордоном, але припиняти свою роботу не планує. Однак проєкту довелося видалити частину відеоконтенту.

Що передувало: 18 липня закінчився 10-денний термін затримання головного редактора опозиційного білоруського видання "Наша Ніва" Єгора Марциновича, однак його затримали за новою статтею.

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