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У Білорусі за 10 днів у журналістів провели 63 обшуки

Неділя, 18 липня 2021, 23:48
Радіо Свобода, ілюстративне фото

За даними Білоруської асоціації журналістів, за останні 10 днів в офісах і квартирах працівників ЗМІ в країні проведено 63 обшуки.

Джерело: Білоруська асоціація журналістів у Telegram

Дослівно: "За останні 10 днів в офісах і квартирах журналістів проведено 63 обшуки. Всього з початку року – 107".

Деталі: Асоціація повідомляє також, що редакція могилевського порталу 6tv.by залишила Білорусь.

Фактично силовики поставили головного редактора проєкту Дмитра Соловйова перед вибором – або він закриває сайт, або проти нього порушується кримінальна справа за ст. 342 КК.

Відзначається, що зараз редакція 6tv.by перебуває за кордоном, але припиняти свою роботу не планує. Однак проєкту довелося видалити частину відеоконтенту.

Що передувало: 18 липня закінчився 10-денний термін затримання головного редактора опозиційного білоруського видання "Наша Ніва" Єгора Марциновича, однак його затримали за новою статтею.

Передісторія:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.
  • 16 липня пройшли обшуки у журналістів телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода", силовики прийшли як мінімум до 7 представникам незалежних медіа.
  • В середині травня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.
  • 22 травня затримали шістьох співробітників "Белсату", а принайнмі одній журналістці, яка виїхала в Україну, погрожували арештом родичів, якщо вона не повернеться у Білорусь.

Українська правда
Теми: БілорусьЗМІ


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