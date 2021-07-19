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Разумков скликав на вівторок Раду, але сам взяв відпустку

Понеділок, 19 липня 2021, 18:22

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 20 липня о 14:00.

Джерело: повідомлення прессекретаря спікера Ради Ольги Туній у Facebook

Деталі: Засідання буде проведене на вимогу президента.

У порядку денному – розгляд 10-ти проектів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроекти №3711-д, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822).

Також повідомляється, що Разумков доручив провести це засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку. Сам Разумков, за словами Туній, перебуватиме у дводенній відпустці за сімейними обставинами.

Що цьому передувало:

У п’ятницю 16 липня народні депутати зареєстрували 4 проэкти постанов, які блокують підписання закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (законопроект №5068).  

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро


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