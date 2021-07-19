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Разумков созвал на вторник Раду, но сам взял отпуск

Понедельник, 19 июля 2021, 18:22
Разумков созвал на вторник Раду, но сам взял отпуск

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания парламента 20 июля в 14:00.

Источник: сообщение прессекретаря спикера Рады Ольги Туний в Facebook

Детали: Заседание будет проведено по требованию президента.

В повестке дня - рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).

Также сообщается, что Разумков поручил провести это заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку. Сам Разумков находиться в двухдневной отпуске по симейным обстоятельствам.

Что этому предшествовало:

В пятницу 16 июля народный депутаты зарегистрировали 4 проэкта постановлений, которые блокируют подписание закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (законопроект №5068) .

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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