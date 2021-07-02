У Трампа зробили свою платформу для соцмереж — схожу на Twitter

Команда колишнього президента США Дональда Трампа запустила нову платформу соціальних мереж – Gettr.

Джерело: Politico

Деталі: Gettr проголошував свою місію як "боротьбу з cancel culture, просування здорового глузду, захист свободи слова, протидію монополіям в соціальних мережах і створення реального ринку ідей". Нині додаток знаходиться в стадії бета-тестування і буде офіційно запущено 4 липня.

Ексречник Трампа Джейсон Міллер очолює платформу.

Причетність Трампа до проекту неясна, так само як чи буде він створювати обліковий запис на Gettr і використовувати платформу.

Politico пише, що додаток має рейтинг для дорослих – тобто для користувачів від 17 років.

Назва походить від слів "Збираємося разом" (Getting Together). Пости будуть мати довжину 777 символів, також можна буде додавати відео тривалістю до трьох хвилин та прямі трансляції.

Інтерфейс Gettr схожий на інтерфейс Twitter. Крім того, новий додаток пропонує можливість імпортувати з Twitter копії контенту та підписників, якщо в них є профілі у Gettr.

Представники Twitter відмовилися коментувати, чи порушує щось Gettr.

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