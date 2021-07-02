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Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців

П'ятниця, 2 липня 2021, 09:20
Фото КМДА

За добу 1 липня було щеплено 90 959 людей: одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень". 

 

Деталі: У четвер в Україні працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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