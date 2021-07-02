Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців

За добу 1 липня було щеплено 90 959 людей: одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень".

Деталі: У четвер в Україні працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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