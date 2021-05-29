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Ляшко каже, що вакцинувати 5 мільйонів українців за літо – це не популізм

Субота, 29 травня 2021, 16:34

Новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко переконаний, що його ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо є реалістичною.

Джерело: Ляшко на зустрічі з журналістами

Пряма мова: "Коли я робив цю ціль, я її не просто взяв як популістичну. Були певні графіки поставки вакцин, які озвучував ексміністр охорони здоров’я. Я знаю спроможності системи, оскільки був відповідальним за організацію процесу щеплення. Після приходу на посаду міністра охорони здоров’я я побачив певні речі, до яких раніше не мав доступу, але не сказав, що змінюю свою ціль.

Тому якщо ми говоримо про ціль, значить, буде така можливість".

Деталі: Аби повністю вакцинувати 5 мільйонів громадян протягом літа, Україні потрібні 10 мільйонів доз вакцин, але поки що до кінця червня в країні буде лише 3,7 мільйона доз.

Нагадаємо: У червні в Україну прибуде кілька сотень тисяч вакцини Pfizer, закупленої за держкошт, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX.

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціяУкраїнаЛяшко ВікторМОЗ


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