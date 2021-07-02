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Окупанти другий день обстрілюють житловий сектор Авдіївки, пошкоджені будинки

П'ятниця, 2 липня 2021, 17:47
Окупанти другий день обстрілюють житловий сектор Авдіївки, пошкоджені будинки

Російсько-окупаційні війська другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки – 2 липня бойовики здійснили 7 обстрілів у цьому напрямку.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Від початку доби 2 липня противник сім разів відкривав вогонь в напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка.

Під час двох обстрілів міни та снаряди потрапили у приватні будинки та зруйнували декілька домогосподарств.

Серед мирних мешканців постраждалих немає.

 

Нагадаємо: Через обстріл бойовиків в Авдіївці 1 липня згорів будинок.

Від початку доби 2-го липня станом на 12 годину зафіксовано десять випадків порушення "тиші" російсько-окупаційними військами.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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