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Шевченко показав збірну України в Римі перед матчем 1/4 Євро

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:19
Шевченко показав збірну України в Римі перед матчем 1/4 Євро

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оприлюднив фото з Риму, де 3 липня у чвертьфіналі Євро-2020 його підопічні протистоятимуть збірній Англії.

Джерело: Шевченко у соцмережах

Деталі: В своєму Instagram тренер "жовто-синіх" виклав кілька фото зі столиці Італії.

Шевченко розмістив також підпис до фото італійською та англійською мовою: "Щасливий повернутися в Рим і зіграти чвертьфінал на стадіоні "Олімпіко" ... Це буде потужною емоцією".

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Нагадаємо: 3 липня о 22-ій годині за київським часом в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 національна збірна України зустрінеться з командою Англії.

Пресконференція за участю головного тренера Андрія Шевченка та гравця команди Олександра Зінченка розпочнеться в Римі о 17.45 за місцевим часом (18.45 за Києвом). Її транслюватиме офіційний  YouTube-канал УАФ.

Передігрове тренування української команди розпочнеться о 18.30 (19.30 за київським часом) на "Стадіо Олімпіко" й буде відкритим для журналістів протягом 15-ти хвилин.

Українська правда

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Теми: Євро-2020футбол
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