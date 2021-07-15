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УЄФА назвав гол чеського нападника найкращим на Євро-2020

Четвер, 15 липня 2021, 05:44

Союз європейських футбольних асоціацій визнав гол нападника збірної Чехії Патрика Шика у ворота шотландців у першому турі найкращим на Євро-2020.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Майже 800 000 голосів було віддано протягом доби за десятку кращих голів турніру, обрану технічними спостерігачами УЄФА.

Найбільше голосів отримав точний удар Шика з центру поля.

Що передувало: Союз європейських футбольних асоціацій опублікував ТОП-10 найкращих голів чемпіонату Європи-2020, до якого внесли гол українця Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо: Україна увійшла до 8 найкращих команд на Євро-2020. У 1/4  команда Андрія Шевченка поступилася Англії. До цього – в 1/8 переграла Швецію.

Українська правда
Теми: Євро-2020футболспорт


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