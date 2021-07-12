Фінал Євро-2020: у Лондоні 19 поліцейських постраждали під час зіткнень із вболівальниками
Понеділок, 12 липня 2021, 06:24
Британська поліція заявила, що 19 її офіцерів отримали травми під час зіткнень із вболівальниками на фінальному матчі Євро-2020.
Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Лондона
Деталі: Зіткнення відбулися між вболівальниками, а також фанатів із поліцією.
У поліції зазначили: невтішно, що 19 офіцерів отримали травми під час зіткнень з некерованим натовпом.
Поліцейські уточнили, що протягом дня фіналу Євро-2020 заарештували 49 осіб.
Також додали, що офіцери охороняли порядок всю ніч, і подякували вболівальникам, які поводили себе належним чином.
Передісторія:
- Британська поліція заявила в неділю, що заарештувала 45 осіб під час охорони фінального матчу Євро-2020 між Італією та Англією.
Нагадаємо:
- У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком 3:2.
- Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Асоціацію футболу Англії за дії англійських вболівальників під час півфіналу Євро-2020 у грі проти Данії.