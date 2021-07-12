Фінал Євро-2020: у Лондоні 19 поліцейських постраждали під час зіткнень із вболівальниками

Британська поліція заявила, що 19 її офіцерів отримали травми під час зіткнень із вболівальниками на фінальному матчі Євро-2020.

Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Лондона

Деталі: Зіткнення відбулися між вболівальниками, а також фанатів із поліцією.

У поліції зазначили: невтішно, що 19 офіцерів отримали травми під час зіткнень з некерованим натовпом.

Поліцейські уточнили, що протягом дня фіналу Євро-2020 заарештували 49 осіб.

Також додали, що офіцери охороняли порядок всю ніч, і подякували вболівальникам, які поводили себе належним чином.

Передісторія:

Британська поліція заявила в неділю, що заарештувала 45 осіб під час охорони фінального матчу Євро-2020 між Італією та Англією.

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